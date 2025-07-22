الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى طولكرم

فلسطين اليوم

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، بتعزيزات عسكرية إلى الحي الغربي من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، تركزت بشكل خاص في شارع قاقون، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن جنود الاحتلال انتشروا بكثافة في الشارع، وعرقلوا حركة تنقل المواطنين والمركبات، ومنعوهم من المرور، تحت تهديد السلاح.

كما شرعت قوات الاحتلال بتفتيش عدد من المحال التجارية في المنطقة، واحتجزت أصحابها وحققت معهم ميدانياً، بالتزامن مع إطلاق طائرة تصوير مسيرة "درون" في أجواء الحي، ما أثار حالة من القلق في صفوف المواطنين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها، لليوم الـ177 على التوالي، في وقت تفرض فيه قوات الاحتلال حصاراً مطبقاً على مخيمي طولكرم ونور شمس، يترافق مع عمليات هدم متواصلة لمنازل المواطنين، وحرائق متعمدة تفتعلها قوات الاحتلال في المباني السكنية.