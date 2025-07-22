وصول 77 شهيداً و376 إصابة إلى مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، عن وصول 77 شهيداً منهم "5 انتشال" و376 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال (الـ 24 ساعة الماضية).

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"

لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,106 شهيدًا 142,511 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبيّنت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 8,268 شهيدًا و30,470 إصابة.

وأشارت إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 5 شهداء وأكثر من 52 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,026 شهيدًا وأكثر من 6,563 إصابة.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة:

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة