إعلام عبري: انتهاء العملية العسكرية في دير البلح

فلسطين اليوم

أعلنت القناة "14" العبرية، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، عن انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت القناة "14": "بعد مضي أكثر من يوم واحد، انتهت العملية في دير البلح، حيث أتمت القوات مهمتها بنجاح"، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال لا ينوي توسيع العمل في المعسكرات الوسطية بالمرحلة الحالية.

في السياق، أفادت مصادر صحفية، بأن جيش الاحتلال انسحب من منطقة البركة شارع الحكر، جنوب مدينة دير البلح، وعودة الأهالي إلى منازلهم، مطالبة بتوخي الحذر.

وقبل يومين، بدأ لواء "جولاني" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية عسكرية في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت، القناة "14" العبرية، بأن لأول مرة منذ بداية الحرب، يبدأ لواء جولاني العمل بريًا بالمنطقة التي صدرت لها أوامر إخلاء يوم أمس، في دير البلح وسط قطاع غزة.

تزامنا مع ذلك، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً لجميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة دير البلح وقاطني الخيام طالبهم فيه بإخلاء المنطقة فوراً.