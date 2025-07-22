الاحتلال يستولي على جرافة و3 شاحنات غرب جنين

فلسطين اليوم

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، على جرافة وثلاث شاحنات من داخل محجر في بلدة اليامون غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في الجهة الغربية، وداهمت محجرا "كسارة"، واستولت على جرافة وثلاث شاحنات من داخله، قبل انسحابها.

ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ الحادي عشر من كانون ثاني / يناير الماضي، منذ بدء العدوان على مدنية جنين وميخمها، ويشن حملات مداهمة للمنازل، وممتلكات المواطنين، وحملات احتجاز، واعتقال للمواطنين.