رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية لزامير: أدخلوا المعدات الطبية إلى غزة فوراً

فلسطين اليوم

في أعقاب الأحداث الإنسانية التي شهدها قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وجّه رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية، البروفيسور صهيون حجاي، رسالتين إلى رئيس الأركان، إيال زامير، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء غسان عليان، يطالب فيهما بإدخال المعدات الطبية والمستلزمات الإنسانية الأساسية.

وتُخالف نقابة الأطباء صمتها في ضوء مقاطعة نقابة الأطباء البريطانية، والمخاوف الكبيرة من تأثير الدومينو.

وقالت نقابة الأطباء في "إسرائيل"، التي تؤمن، من بين أمور أخرى، بالصحة العامة ومبادئ الأخلاق الطبية، إنها ستواصل العمل على ضمان الظروف الإنسانية مع الدعوة باستمرار إلى إطلاق سراح المختطفين، بما يتوافق مع الأخلاقيات الطبية والقيم الأخلاقية.

في رسالة بعث بها أمس، كتب البروفيسور حجاي إلى رئيس الأركان ومدير مكتب هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال الإسرائيلي: “نُشر اليوم تقريرٌ صادرٌ عن وزارة الصحة الفلسطينية في وسائل الإعلام العبرية، يفيد بمقتل 73 شخصًا على الأقل أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات إنسانية في غزة. إذا صحّ هذا، فهو يُشكّل انتهاكًا خطيرًا لأخلاقيات مهنة الطب والقانون الدولي. سنُقدّر ردّكم المُفصّل، بما في ذلك توضيح الحقائق، لنتمكّن من الردّ على الادعاءات الواردة إلينا من مصادر مُختلفة”.

في اليوم السابق، أرسل البروفيسور حجاي رسالةً مشابهةً: “في الأيام الأخيرة، وردت تقارير تفيد بأن (إسرائيل) تمنع دخول المعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، بزعم أنها قد تُستخدم أيضًا في صنع أسلحة أو إنشاء بنية تحتية إرهابية. نحن ندرك الاعتبارات الأمنية التي تدخل في كل قرار كهذا.

ومع ذلك، وبصفتنا منظمة تؤمن، من جملة أمور، بمبادئ أخلاقيات الطب والاهتمام بالصحة العامة، نود التأكيد على ضرورة توفير المعدات الطبية والظروف الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين في غزة. وهذا ما تقتضيه أخلاقيات الطب والقانون الإنساني الدولي. ونقدر اهتمامكم وتأكيدكم على نقل هذه المعدات إلى المحتاجين في غزة، مع بذل الجهود لمنع وقوعها في أيدي المنظمات".

في حديث مع موقع Ynet، أوضح البروفيسور حجاي: "نتلقى طلبات لتوضيح الأحداث الأخيرة. ما نراه في أوروبا يفوق بكثير ما نراه هنا في الإعلام العبري. إنهم يرون دمارًا وضحايا. نطلب توضيحًا من السلطات الإسرائيلية لنوضح للعالم ما إذا كانت هذه الأمور صحيحة، أم أنها ليست نتيجة نيران قواتنا. لا نعرف شيئًا، وليس لدينا أي بيانات".

وأشار إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي نصدر فيها رسالةً نظرًا لتزايد الاستفسارات من الجمعية الطبية العالمية، وورود تقارير تُفيد بتعرض المزيد من المدنيين للأذى”. ومع ذلك، أكد أن موقف الجمعية الطبية منذ بداية الحرب كان عدم تعرض المدنيين للأذى. “كنا نُكرر هذا، ولم نأتِ لتحدي هذه الرسائل، بل للتحقق".

كما ذُكر، لم تُصدر هذه الكلمات من فراغ. فقد سبقها قرارٌ اتخذته الجمعية الطبية البريطانية (BMA)، التي صوّتت قبل نحو شهر على قطع علاقاتها مع نظيراتها في الجمعية الطبية الإسرائيلية في ضوء الحرب على غزة.

وطالب الأطباء البريطانيون بتعليق العلاقات مع الجمعية الطبية الإسرائيلية حتى تُؤكد على مبدأ الحياد الطبي وتُدين الهجمات على المنظومة الصحية في غزة. كما دعا عددٌ من المشاركين في مؤتمر ليفربول للأطباء في بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات لتعليق عضوية الجمعية الطبية في الجمعية الطبية العالمية (WMA).

على خلفية هذا القرار، يقول البروفيسور حجاي إن “الجمعية الطبية البريطانية تطلب باستمرار التحقيق في الأحداث التي وقعت، وتطلب إدانة إسرائيل، وهناك دول أخرى تُجري تحقيقات. وهم يفعلون ذلك من خلال الجمعية الطبية العالمية، التي تُرسل إلينا استفسارات”.

وتابع: "لستُ قلقًا بشأن ما حدث مع بريطانيا، أريد فقط تقديم معلومات. فالمعلومة قوة. نريد أن نفهم ما حدث، وإذا توفرت لدينا بيانات، يُمكننا شرح ما حدث، وأن الأمر لا يتعلق بإطلاق نار من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو إطلاق نار مُتعمد، وسنُرسل هذه الإجابات إلى الجمعية الطبية العالمية". على حد قوله.