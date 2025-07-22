مجاعة غزة تخطف أرواح 15 مواطناً بينهم 4 أطفال خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، إن مستشفيات قطاع غزة سجلت 15 حالة وفاة بينهم 4 أطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان عاجل، بأن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 101حالة وفاة بينهم 80 طفلاً.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ مارس، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.