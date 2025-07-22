ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.. كم بلغت؟

فلسطين اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ ينتظر المستثمرون أي تقدم في المحادثات التجارية قبل الموعد النهائي في الأول من آب.

وبحسب وكالة (بلومبرغ) للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3389.98 دولار للأوقية (الأونصة).

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3402.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 38.71 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1442.55 دولار، وانخفض البلاديوم 1.3% إلى 1250.19 دولار.