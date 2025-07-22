بريطانيا: مستويات القتل مرتفعة بغزة و ندرس اتخاذ خطوات أخرى ضد "تل أبيب"

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025: "أشعر بنفس شعور الشعب البريطاني بأن ما يجري في قطاع غزة من مجاعة وقتل صادم ومقزز".

وأضاف لامي: "عندما ترى أطفالاً يمدون أيديهم طلباً للطعام ويقتلون بالرصاص في غزة فمن الطبيعي أن ندين ذلك".

وتابع: "سنواصل الضغط وحث الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى 83% من شعبها المطالبين بوقف الحرب"، مُشدداً على أن مستويات القتل في غزة مرتفعة للغاية لأن "تل أبيب" ترفض تطبيق ما طلبناه منها.

وأكمل: "سندرس القيام بخطوات أخرى ضد تل أبيب إذا لم نلاحظ أن هذه الحرب في طريقها للنهاية".

وزاد وزير الخارجية البريطاني بالقول: "لا يمكن تقليص 400 نقطة توزيع مساعدات إلى 4 ولا 800 شاحنة يوميًا إلى 40 وألا تتوقع تهافتًا هائلًا على الطعام".

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.