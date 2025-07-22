نحو 3600 معتقل اداري منذ مطلع الشهر الجاري

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، إن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حتى بداية تموز الجاري، بلغ أكثر من 3600، بينهم أطفال ونساء.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الإداريين التي صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري:

1. يوسف شاكر عبد الله قنديل/5 أشهر

2. عمر سامي مروح سلمان/بلاطة/6 أشهر

3. عوده محمود عوده حروب/دورا/6 أشهر

4. عبد الهادي عمار عبد الهادي حبايبه/صانور/4 أشهر

5. محمد عويص فالح دغلس/برقا/6 أشهر

6. محمد محمود زكي زكارنه/قباطيه/4 أشهر

7. محمد بركات عطيه الاطرش/الخليل/4 أشهر

8. حسين ساطي حسين ضراغمة/4 أشهر

9. حاتم مروان محمد رفيق خليل/6 أشهر

10. انس عبد لغني صدقي جيوسي/جيوس/6 أشهر

11. احمد ربيع احمد نصار/جنين/6 أشهر

12. محمد زياد زكريا ابو الرب/جنين/6 أشهر

13. محمد محمود طه زبيديه/سلفيت/6 أشهر

14. ليث نضال جميل الجرمي/نابلس/6 أشهر

15. احمد اسحاق محمود ابو هشهش/الفوار/4 أشهر

16. فراس نصر سبتي برغوثي/بيت ريما/4 أشهر

17. فادي زهدي ذيب سالم/البيره/4 أشهر

18. عماد سليمان احمد ابو عميره /بيت لحم/4 أشهر

19. عبد الرحمن سلام عبد الرحمن حميدات/صوريف/4 أشهر

20. نضال عبد الفاتح عبد القادر مرقه/6 أشهر

21. محمد مراد محمود السبع/بيت امر/6 أشهر

22. محمد سليمان محمد كنعان/حزما/4 أشهر

23. محمد ابراهيم حمدان الزواهره/بيت لحم/3 أشهر

24. مالك تيسير محمد اغنيمات/صوريف/4 أشهر

25. جهاد رائد احمد طوالبه/جنين/4 أشهر