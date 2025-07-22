زامير: القتال في غزة من أعقد المعارك التي عرفناها

فلسطين اليوم

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، أن المعركة في قطاع غزة من أعقد المعارك التي عرفها جيشهم.

وقال زامير: "عام 2026 سيكون عام الجاهزية، إعادة بناء القدرات، استثمار الإنجازات، والعودة إلى الكفاءة الكاملة مع استغلال الفرص العملياتية".

في السياق ذاته، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال يستعد خلال الفترة القريبة لفتح تحقيقات داخلية واسعة حول مجريات العمليات القتالية في قطاع غزة، وذلك بعد استكمال معظم تحقيقات أحداث السابع من أكتوبر، والتي باتت على طاولة لجنة يرأسها اللواء الاحتياط سامي تورجمان.

وارتفع عدد الجنود الذين يعترف الاحتلال بمقتلهم في قطاع غزة إلى 894 منذ بداية الحرب.