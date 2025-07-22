"AFP" تُحذر من وفاة مراسليها في غزة جوعاً

فلسطين اليوم

أطلقت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) تحذيراً شديد اللهجة من أن مراسليها المستقلين في قطاع غزة باتوا يواجهون خطر الموت جوعاً، بسبب الظروف المعيشية القاسية التي تتفاقم يومًا بعد يوم وسط استمرار الحصار وانهيار الخدمات الأساسية.

وقالت الوكالة في بيان رسمي: إن فريقها في غزة يضم كاتب نصوص واحد، وثلاثة مصورين، وستة مصوري فيديو مستقلين، وهم من بين القلة القليلة التي لا تزال تغطي الأحداث من داخل القطاع منذ منع دخول الصحافة الدولية قبل نحو عام ونصف.

وأضاف البيان: "نرفض أن نشاهدهم يموتون"، مشيرةً إلى أن بعضهم لم يعد يمتلك القدرة الجسدية على الحركة لتغطية الأحداث، فيما تنهار صحتهم بشكل متسارع.

وسلط البيان الضوء على معاناة المصور بشار، البالغ من العمر 30 عامًا، والذي يعمل مع الوكالة منذ عام 2010. وقد كتب على فيسبوك قائلاً: "لم تعد لدي القوة للعمل... جسدي نحيف ولا أستطيع الاستمرار."

يعيش بشار في أنقاض منزله في غزة مع أسرته الكبيرة في ظل انعدام المياه والكهرباء والغذاء. وأفاد مؤخرًا أن شقيقه الأكبر "سقط بسبب الجوع".

ورغم حصولهم على رواتب شهرية، فإنها لم تعد تكفي لتغطية الأسعار المتضخمة، خصوصًا مع توقف النظام المصرفي واقتطاع ما يقارب 40% من المبالغ المحولة إليهم عبر وسطاء.

وتابع البيان: "مراسلونا يتنقلون على الأقدام أو على عربات الحمير، لأن التنقل بالسيارة قد يعني أن يصبحوا هدفًا للطيران الإسرائيلي." وأكد أن المراسلة أحلام، من جنوب القطاع، قالت: "لا أعلم إن كنت سأعود حية كل مرة أغادر فيها الخيمة."

"هم شباب... لكنهم ينهارون" — بهذه الكلمات اختتمت الوكالة بيانها، محذرة من أن قدرة الصحفيين على إيصال الحقيقة للعالم تتلاشى، وأن الخطر بات يهدد حياتهم بشكل مباشر.

وقالت أحلام: "أحاول أن أواصل عملي، لأعطي صوتاً للناس، وأوثق الحقيقة رغم كل المحاولات لإسكاتها. المقاومة ليست خياراً، بل ضرورة."

وختمت الوكالة بيانها بالإشارة إلى أن منذ تأسيسها عام 1944، ورغم عملها المستمر في مناطق النزاع، لم تواجه أبداً احتمال فقدان موظفيها بسبب الجوع.