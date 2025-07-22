عقد زيزو يثير الجدل.. "الرياضة المصرية" تتحرك بعد بلاغات رسمية

فلسطين اليوم

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على الجدل المثار بشأن العقود المقدمة لبعض اللاعبين المنتقلين مؤخراً إلى أندية الدوري المصري وعلى رأسهم أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي.

وكانت تقارير إعلامية أثارت الشكوك حول قيمة عقد زيزو، مشيرة إلى أن النادي الأهلي قدم عقداً بقيمة 5 ملايين جنيه فقط إلى اتحاد الكرة، رغم أن عقد اللاعب السابق مع الزمالك كان بقيمة 30 مليون جنيه، ما أثار علامات استفهام عديدة، ودفع الجهات المعنية إلى طلب توضيحات من إدارة الأهلي.

وفي أول رد رسمي، قال وزير الرياضة: "هناك أجهزة رقابية تتابع هذا الملف، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، ونحن بدورنا نحيل أي مخالفة إلى النيابة العامة."

وأكد صبحي وجود لجنة مشتركة مع مصلحة الضرائب تتابع الأوضاع المالية والضريبية داخل الأندية، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتهاون مع أي شبهة فساد أو تلاعب، وأنها تعمل لضمان بيئة رياضية نزيهة وعادلة.

وأضاف الوزير: "نتعامل بجدية مع ما يتداول عبر السوشال ميديا عن وجود تلاعب في بعض العقود، ولا يمكن الكشف عن تفاصيل حاليا نظرا لسير التحقيقات."

وشدد على أن قانون الرياضة الجديد يهدف إلى حماية الأندية الشعبية، ودعم جميع الأندية بما يحقق العدالة والاستقرار في المنظومة الرياضية.

واختتم صبحي حديثه بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في فرض رقابة صارمة، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يثبت تورطه في تجاوزات مالية أو إدارية.