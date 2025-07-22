مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، بمقتل الجندي "فلاديمير لوزا" في كتيبة 7020، اللواء 5، في معارك جنوب قطاع غزة في مدينة رفح.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سُمح بنشر اسم جندي قتيل من الجيش الإسرائيلي وتم إبلاغ عائلته: مقتل الرقيب أول (احتياط) فلاديمير لوزا، ٣٦ عامًا، من عسقلان، جندي في الكتيبة ٧٠٢٠، اللواء الخامس، في معركة جنوب قطاع غزة".

وأمس، أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل جندي وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الجنود الذين يعترف الاحتلال بقتلهم إلى 894 منذ بداية الحرب.

يأتي هذا بينما تحدّثت منصات إسرائيلية عن 3 "أحداث أمنية" خلال اليوم أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الجيش.