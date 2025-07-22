المجاعة تتفاقم.. وفاة فتاة من غزة بعد انخفاض وزنها للنصف!

فلسطين اليوم

لفظت الفتاة الفلسطينية رحيل محمد رصرص (32 عاماً) أنفاسها، مساء الاثنين، في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد معاناة مؤلمة مع مضاعفات سوء التغذية الحاد الناتج عن الحصار والمجاعة.

وبحسب مصادر طبية، كانت رصرص تزن نحو 50 كيلوغراماً قبل أشهر، غير أن الحصار ونقص الغذاء والذي أدى لتفشي المجاعة خفّض وزنها تدريجيًا حتى وصل إلى 25 كيلوغرامًا فقط، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل حاد.

وأشارت المصادر إلى أن جسدها الهزيل لم يعد قادرًا على مقاومة الجوع، في ظل غياب العلاج المناسب ونقص التغذية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبوفاة الشابة رحيل رصرص، ترتفع حصيلة ضحايا المجاعة في قطاع غزة إلى 20 حالة وفاة خلال 48 ساعة، وفق مصادر طبية فلسطينية رسمية.

والأحد، قالت وزارة الصحة في غزة، إن سياسة التجويع التي ترتكبها "إسرائيل" في القطاع أسفرت عن استشهاد 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا، جراء سوء التغذية الناتج عن منع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأظهر مقطع مصور تدهور الحالة الصحية للشابة رحيل، إذ بدت عظام وجهها وأطرافها بارزة بشكل مؤلم، مع وجه شاحب وعيون غائرة، ما يعكس شدة معاناتها مع الجوع وسوء التغذية.

وكانت رصرص، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، عاجزة عن الحركة وتفتقر إلى الرعاية الصحية والغذائية اللازمة، في ظل الانهيار التام للمنظومة الصحية بغزة.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ مارس، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

وخلال الأسبوع، وثق ناشطون فلسطينيون تساقط عدد من الفلسطينيين في الشوارع والطرقات العامة من شدة الجوع وإصابتهم بحالة إغماء.

ويشهد القطاع الصحي في غزة أوضاعا كارثية جراء النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وفق ما أكدته وزارة الصحة بغزة وتقارير أممية ودولية.

إلى جانب ذلك، فإن "إسرائيل" تعمدت استهداف المستشفيات والمراكز الطبية بغزة، حيث يبلغ عدد المستشفيات العاملة في القطاع حوالي 16 مستشفى تعمل جزئيا، بينها 5 حكومية و11 خاصة، من أصل 38 مستشفى، وفق وزارة الصحة في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر: "الأناضول".