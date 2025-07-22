الاحتلال يقتحم عدة بلدات في سلفيت ويستجوب مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، بلدات اسكاكا وياسوف والزاوية بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل في بلدة الزاوية غرب سلفيت، وفتشتها بشكل استفزازي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي قريتي اسكاكا وياسوف، احتجزت قوات الاحتلال نحو 30 مواطناً بعد مداهمة منازلهم، وحققت معهم ميدانياً، قبل أن تخلي سبيلهم لاحقاً.

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