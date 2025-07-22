"المنظمات الأهلية": 900 ألف طفل يقاسون سوء التغذية في غزة

فلسطين اليوم

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، أمجد الشوا، إن 900 ألف طفل يعيشون درجات مختلفة من سوء التغذية في قطاع غزة.

وأكد "الشوا" في تصريحات صحفية، أن 90% من سكان القطاع يعانون من الجوع الشديد، بينما إمدادات المياه شبه متوقفة في قطاع غزة.

وتزامنًا مع الغارات والقصف المدفعي وأوامر الإخلاء القسري التي لا تتوقف، يغلق الاحتلال منذ 2 مارس/ آذار 2025، جميع المعابر مع القطاع ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

ولم يعد بمقدور الفلسطينيين توفير الحد الأدنى من مقومات البقاء، حيث فقد غالبيتهم الدقيق اللازم لصناعة الخبز، بينما ترتفع أسعار الكميات القليلة المتوفرة منه في السوق السوداء، بشكل لا يمكن الفلسطينيين المجوّعين الحصول عليه.

ومع تفاقم أزمة الغذاء، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 18 حالة وفاة(شهادة) خلال 24 ساعة فقط بسبب الجوع وسوء التغذية، فيما ارتفع إجمالي الوفيات(الشهداء) حتى الآن إلى 86 ضحية، من بينهم 76 طفلًا، غالبيتهم من الفئات الأضعف والأكثر هشاشة.