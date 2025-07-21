الاحتلال يحرق منزلاً وشقة سكنية شرق طولكرم

فلسطين اليوم

أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلًا وشقة سكنية في مخيم نور شمس شرق طولكرم شمال الضفة الغربية، ضمن عدوانها المتواصل على المدينة ومخيميها.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المنزل والشقة السكنية التي أحرقتها قوات الاحتلال في مخيم نور شمس، والذي يتعرض لعمليات هدم ممنهجة ومخططات لتغيير معالمه.

وصباح اليوم، جرفت جرافات الاحتلال الشارع الذي يربط ضاحية ذنابة ببلدة كفر اللبد شرق طولكرم، وهو الشريان الوحيد الذي يربط طولكرم ببلدة كفر اللبد.

وتسببت هذه الخطوة في عرقلة حركة المواطنين والمركبات، التي اضطرت إلى سلوك طرق فرعية ووعرة بديلة، ما زاد من معاناتهم اليومية، خاصة في ظل استمرار الاقتحامات والإغلاقات المتكررة التي تشهدها المنطقة منذ أشهر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ176 على التوالي، ولليوم الـ163 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد غير مسبوق بعمليات الهدم والتجريف، واعتداءات يومية واقتحامات واعتقالات.

وأدى التصعيد المتواصل إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواط.

وتسبب بتدمير أكثر من 600 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

واستشهد 14 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، خلال العدوان العسكري المتواصل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات.