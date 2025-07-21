"الإعلامي الحكومي": اختطاف الاحتلال د. الهمص وإعدام من كانوا يرافقونه جريمة حرب مكتملة الأركان

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين 21 يوليو 2025، إن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" أقدمت على اختطاف الدكتور مروان الهُمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار ومدير المستشفيات الميدانية، أثناء قيامه بمهام إنسانية وطبية اعتيادية متجهاً نحو المستشفى الميداني جنوب قطاع غزة.

وأوضح الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، أن قوة إجرامية تابعة لجيش الاحتلال قد أقدمت على إطلاق النار بشكل مباشر على سيارة الإسعاف التي كانت تقل الدكتور مروان وثلاثة ممن كانوا يرافقونه، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين، بينهم سائق سيارة الإسعاف.

وأدان، بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي تمثل انتهاكاً خطيراً وجسيماً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات جنيف التي تجرّم المساس بالطواقم الطبية أثناء أداء واجبها الإنساني، كما نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور مروان وسلامته، ونؤكد أن هذه الجريمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وطالب، المجتمع الدولي بكافة مكوناته، وعلى رأسه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوضيح موقفهم من هذه الجريمة، كما ونُطالبهم بالتحرك العاجل والفوري للإفراج عن الدكتور مروان، ووضع حد لهذه الانتهاكات المُروّعة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم الممنهجة ضد الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة.