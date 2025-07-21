توقف محطة التحلية الرئيسية شمالي غزة عن العمل بالكامل

فلسطين اليوم

أعلنت بلدية غزة، اليوم الاثنين 21 يوليو 2025، عن توقف محطة التحلية الرئيسية شمالي مدينة غزة عن العمل بالكامل.

وأوضحت بلدية غزة في تصريح صحفي، أن توقف ضخ محطة مياه "ميكروت" وتفاقم أزمة الوقود يضاعفان أزمة العطش.

وأكدت، المدينة دخلت مرحلة شديدة من العطش بعد توقف خط المياه عن العمل، مضيفة، أن مناطق واسعة لا تصلها المياه ونحذر من كارثة إنسانية بعد توقف معظم الآبار

وقالت: "1.2 مليون نازح ومواطن مهددون بالعطش مع انهيار مصادر المياه وغياب الاستجابة الطارئة".