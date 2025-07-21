صورة رد فعل لامين جمال على انتقال راشفورد إلى برشلونة

فلسطين اليوم

كشفت تقارير صحفية إسبانيا أن النجم الشاب لامين جمال أبدى تفاعلا ملفتا بعد إعلان النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد انتقاله إلى برشلونة قادما من مانشستر يونايتد.

ووصل راشفورد مدينة برشلونة الإسبانية مساء الأحد تمهيدا لانضمامه الرسمي لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء في يونيو 2026 مقابل 30 مليون يورو.

ونشر ماركوس راشفورد عدة صور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وثق خلالها لحظة مغادرته مدينة مانشستر على متن طائرة خاصة قبل وصوله إلى مطار "إل برات" في برشلونة تمهيدا للانضمام إلى تدريبات الفريق الكتالوني.

ولم يتأخر لامين جمال في التفاعل مع منشور زميله حيث ترك تعليقا برمز تعبيري يعكس ترحيبه الحار بوصول راشفورد إلى الفريق في إشارة واضحة إلى سعادته بالتعاقد مع اللاعب الإنجليزي.

ويأتي انضمام راشفورد في وقت يسعى فيه فليك إلى تعزيز دكة البدلاء بعناصر قادرة على إحداث الفارق عند الحاجة خاصة في مركز الجناحين الهجوميين.

ويتضمن الاتفاق خيار شراء نهائي بقيمة تتراوح بين 30 و35 مليون يورو يمكن تفعيله في يونيو 2026.



