مصدر مطلع على المفاوضات: يمكن تحقيق اختراق خلال أيام

فلسطين اليوم

تُقدّر "إسرائيل" أن حركة حماس ستستجيب بشكل إيجابي للمقترح الجديد بنشر قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وصرح مصدر مطلع على المحادثات لقناة "كان" العبرية قائلاً: "يمكن تحقيق تقدم خلال أيام قليلة".

تتضمن الخرائط الجديدة التي قدمتها "إسرائيل" لحماس مرونةً كبيرة من جانبها، وفق "المسؤول الإسرائيلي"، ومن بين القضايا التي وافقت "تل أبيب" على مرونتها بشأنها إعادة رسم محور موراج، شمالي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة وتغيير انتشار القوات في القطاع.

ومن المتوقع أن يصل ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى العاصمة الدوحة، عندما يكون هناك تقدم كبير في المحادثات.

صرح مصدر عسكري رفيع المستوى لموقع كان هذا الصباح: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع. يوصي جيش الاحتلال القيادة السياسية بالتوصل إلى اتفاق، فهناك رغبة كبيرة لدى الجانبين”.

وحسب المصدر، فإن توصية "الجيش"، كما عُرضت على القيادة السياسية، هي إبقاء القوات العسكرية في محيط المناطق الخاضعة للسيطرة والمطلة على المستوطنات والكيبوتسات في جميع أنحاء قطاع غزة.

تفاصيل الصفقة: إطلاق سراح 28 محتجزاً إسرائيلياً، 10 منهم أحياء و18 قتيلاً.

يتضمن مشروع الاتفاق، الذي صيغ بالتعاون مع الوسطاء، إطلاق سراح 28 محتجزاً إسرائيليًا، 10 منهم أحياء و18 قتيلًا، خلال فترة هدنة مدتها 60 يومًا. وسيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا وبكميات كافية، بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

من المتوقع إطلاق سراح 8 محتجزين أحياء في اليوم الأول.

ومن المتوقع أن يتم في اليوم السابع إطلاق سراح 5 محتجزين قتلى.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح خمسة محتجزين إضافيين في الثلاثين من الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح محتجزين آخرين على قيد الحياة في اليوم الخمسين.

في اليوم الأخير سيتم إطلاق سراح 8 محتجزين.

بعد إطلاق سراح ثمانية محتجزين أحياء في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، سيبدأ جيش الاحتلال الانسحاب من أجزاء من شمال غزة، ولاحقًا من جنوبها.

ووفقًا للاتفاق، سيُطلب من حماس في اليوم العاشر من وقف إطلاق النار تقديم معلومات عن وضع المحتجزين المتبقين في غزة، وستكشف "إسرائيل" عن معلومات عن أكثر من ألفي فلسطيني من غزة محتجزين إداريًا في "تل أبيب" منذ بداية الحرب، وستلتزم "إسرائيل" بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين كجزء من الاتفاق.

ويبدو أيضًا أن "إسرائيل" ستوقف جميع أنشطتها العسكرية في قطاع غزة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وستتوقف حركة الطيران لمدة عشر ساعات تقريبًا يوميًا، أو اثنتي عشرة ساعة في أيام تبادل الأسرى.