نتنياهو يُقرر إقالة "إلدشتاين" بسبب قانون التجنيد

فلسطين اليوم

قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 21 يوليو 2025، إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين من منصبه، بسبب قانون تجنيد "الحريدييم"، وتعيين رئيساً آخر يختاره حزب الليكود.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن نتنياهو قرر إقالة إدلشتاين من منصبه، وتعيين نائب بارز من الليكود، ليقود سن القانون، وفق رغبة الائتلاف الحاكم.

وتتعمق الأزمة داخل الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" مع تصاعد الخلافات حول قانون التجنيد، إذ أفادت مصادر رفيعة في حزب "الليكود"، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يرغب في تمرير القانون قبل الانتخابات.