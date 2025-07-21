لأول مرة.. "لواء جولاني" يبدأ عملية عسكرية في دير البلح

فلسطين اليوم

بدأ لواء "جولاني" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية عسكرية في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت، القناة "14" العبرية، بأن لأول مرة منذ بداية الحرب، يبدأ لواء جولاني العمل بريًا بالمنطقة التي صدرت لها أوامر إخلاء يوم أمس، في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأمس، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً لجميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة دير البلح وقاطني الخيام طالبهم فيه بإخلاء المنطقة فوراً.

وشمل بيان الإخلاء الفلسطينيين المتواجدين في البلوكات 130 و132-134 و136-139 و2351.

وتشن "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.