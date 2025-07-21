سرايا القدس تُفجر عبوة ناسفة بآلية "إسرائيلية" وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين 21 يوليو 2025، عن تفجير آلي عسكرية إسرائيلية شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان عسكري: "فجرنا عبوة في آلية عسكرية صهيونية أثناء توغلها جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة".

وتواصل سرايا القدس، بالتعاون والاشتراك مع الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، موقعة في صفوفه خسائر مادية وبشرية فادحة.

وتشن "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.