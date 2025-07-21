قوة "إسرائيلية" تختطف مدير المستشفيات الميدانية من جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

اختطفت قوة خاصة "إسرائيلية" اليوم الاثنين 21 يوليو 2025، مدير المستشفيات الميدانية د. مروان الهمص، من أمام مستشفى الصليب الأحمر الميداني قرب منطقة "فش فرش"، غربي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر عائلية: "أن قوة خاصة اختطفت الدكتور مروان الهمص، وإصابة سائق سيارة الإسعاف الخاصة بهم من أمام مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالقرب من فش فرش".

فيما لم ترد معلومات أخرى حول الحادثة، أو إلى أين تم اقتياده.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال واعتقل المئات من الأطباء والكوادر الطبية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، كان آخرهم الدكتور أحمد قنديل، ومدير المستشفى الإندونيسي د. مروان السلطان.