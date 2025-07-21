بديلة لـ"المدينة الإنسانية"

ما هي الخطة التي ينوي الاحتلال تنفيذها في غزة حال فشل المفاوضات ؟

الساعة 10:29 ص|21 يوليو 2025
جانب من تجمع دبابات الاحتلال قرب الحدود مع لبنان
جانب من تجمع دبابات الاحتلال قرب الحدود مع لبنان

فلسطين اليوم

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خطة جديدة بديلة لـ"المدينة الإنسانية"، أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ، تقضي بالسيطرة على مساحات أوسع في غزة، وتعزيز الانتشار العسكري في عدة محاور.

وأوضحت القناة أن الخطة الجديدة تحظى بدعم عدد من الوزراء الإسرائيليين، ومن المقرر تنفيذها إذا فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار أو لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب خلال المهلة المقررة بـ60 يوما.

وبحسب صحيفة يديعوت لا ينوي زامير التدخل بريا في المخيمات المركزية أو مدينة غزة وسط القطاع وإنما يريد تطويقَها بالكامل وشنَ هجماتٍ من الجو.

وقالت يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي لهذا السبب سحب لواءي المشاة النظامييّن – المظليين والكوماندوز – من القطاع إلى جبهات أخرى.

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