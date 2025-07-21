ما هي الخطة التي ينوي الاحتلال تنفيذها في غزة حال فشل المفاوضات ؟

فلسطين اليوم

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خطة جديدة بديلة لـ"المدينة الإنسانية"، أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ، تقضي بالسيطرة على مساحات أوسع في غزة، وتعزيز الانتشار العسكري في عدة محاور.

وأوضحت القناة أن الخطة الجديدة تحظى بدعم عدد من الوزراء الإسرائيليين، ومن المقرر تنفيذها إذا فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار أو لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب خلال المهلة المقررة بـ60 يوما.

وبحسب صحيفة يديعوت لا ينوي زامير التدخل بريا في المخيمات المركزية أو مدينة غزة وسط القطاع وإنما يريد تطويقَها بالكامل وشنَ هجماتٍ من الجو.

وقالت يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي لهذا السبب سحب لواءي المشاة النظامييّن – المظليين والكوماندوز – من القطاع إلى جبهات أخرى.