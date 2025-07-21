سبب غريب وراء القيام بالعملية العسكرية في دير البلح ..هآرتس تكشف!

فلسطين اليوم

قالت صحيفة هآرتس اليوم الاثنين 21يوليو 2025 ، ان إحدى أسباب عمل قوات جيش الاحتلال في دير البلح بسبب المشاهد المستفزة على شاطىء البحر، حيث يصطاف السكان هناك ولا يأبهون لتعليمات الجيش.

وكانت قوات الاحتلال أصدرت بالأمس أمراً واسعاً بالإخلاءات في مدينة دير البلح لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة ، حيث بررت العديد من وسائل الاعلام ان أمر الاخلاء يأتي ضمن خطط عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال قطاع غزة .

وقال المراسل العسكري في صحيفة معاريف ان "الهجوم على دير البلح لن يحقق الهدف المنشود في الحسم ضد حماس والمقاومة وان" "الجهد الحقيقي يجب أن يتم على المستوى السياسي."

وتابع"لا يمكن الاستمرار في التصرف وكأن الجيش لا يدفع ثمنا، وكأنه لا يوجد استنزاف للقوات".