فلسطين اليوم

الاحتلال يصدر قراراً بعدم تمديد تأشيرة رئيس "أوتشا" لتنديده بقتل المجوعين في غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عدم تمديد تأشيرة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (أوتشا) جوناثان ويتال، بعد تنديد الأخير بقتل تل أبيب للمجوعين في قطاع غزة.

وكان ويتال قد ندد أمس الأحد بقتل إسرائيل المجوعين بقطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه "مذبحة" تشكل عملية "لمحو حياة الفلسطينيين".

وقال "ما نشهده مذبحة، إنه جوع يستخدم كما لو كان سلاحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب". وتابع المسؤول الأممي، "يبدو أن هذه العوامل تشكل عملية لمحو حياة الفلسطينيين من قطاع غزة".

وتشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.