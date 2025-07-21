3 إصابات بينهم مسنان جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب

فلسطين اليوم

أصيب، فجر اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين بينهم مسنان، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب، في ضاحية ذنابة، شرق مدينة طولكرم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات نتيجة اعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال من بينهم مسنان تجاوزا السبعين من العمر، إضافة إلى شاب من الضاحية وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت ضاحية ذنابة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ 176 على التوالي، مخلفة خسائر وأضرارا جسيمة في البنى التحتية والمنازل وممتلكات المواطنين.