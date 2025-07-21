معاريف : جيش الاحتلال يشكو من نقص يقدر بـ300 ضابط في مناصب قادة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة معاريف اليوم الاثنين 21يوليو 2025 ، ان الجيش الإسرائيلي يشكو حالياً من نقص يقدر بـ300 ضابط في مناصب قادة فصائل القوات البرية.

وبينت الصحيفة ان نقص الضباط يتركز في سلاح الهندسة الذي يعاني من نقص حاد في قادة الفصائل وفرق الهندسة والتفكيك.

واقر الجيش الإسرائيلي بصعوبة إقناع الجنود ذوي الكفاءة بالالتحاق بدورة الضباط ، موضحةً ان الجيش اضطر على مدار أشهر ماضية إلى تعيين ضباط وحدات نظامية واحتياطية لم يجتازوا دورة قادة السرايا.