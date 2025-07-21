حرب غزة تدخل يومها الـ654 ..شهداء بينهم من طالبي المساعدات وتدمير واسع لدير البلح

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال "الاسرائيلي" على قطاع غزة اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 يومها الـ654 ، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب مزيداً من الجرائم بحق المواطنين في استهدافات متواصلة لخيام النازحين ، وتدمير منازل المواطنين والتي تركزت الليلة الماضية شرق دير البلح وسط قطاع غزة ، بالإضافة الى ارتكاب مجازر بحق طالبي المساعدات في غزة وجنوب القطاع .

المصادر الطبية أعلنت عن ارتقاء 5 شهداء من عائلة أبو طعيمة في قصف الاحتلال لخيمة نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.

واستشهد مواطنين وأصيب عدد آخر في قصف من مُسيرة للاحتلال على "دوار النزلة" في جباليا شمال قطاع غزة ، بالإضافة الى ارتقاء مواطنين جراء قصف قوات الاحتلال المتواصل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى ، وارتقاء شهيد بقصف إسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وافاد مراسلنا وصول شهيدين إلى مستشفى الشفاء جراء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة

وكانت قوات الاحتلال نفذت الليلة الماضية حملة تدمير واسعة في دير البلح وسط القطاع ، ومن المناطق التي تم استهدافها

1_ إستهداف مسجد اللحام " أهل السنة " بثلاث صواريخ من الطيران الحربي .

2 _ إستهداف منزل لعائلة علي اللحام .

3 _ إستهداف مسجد المجاهِدين في منطقة البركه .

4 _ إستهداف منزل لعائلة العطار في منطقة أم ظهير

وفي حصيلة أصدرتها وزارة الصحة بالأمس اكدت ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,895 شهيدًا 140,980 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

في حين بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 8,066 شهيدًا 28,939 إصابة.

وأشارت الى ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 922 شهيدًا وأكثر من 5,861 إصابة.