الطقس : موجة شديدة الحرارة تضرب فلسطين اليوم

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الارصاد الجوية اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 أن تشهد فلسطين خلال الأيام المقبلة موجة حر شديدة، مع أجواء جافة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها السنوية ، حيث يكون الجو شديد الحرارة وجافًا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتتجاوز المعدل العام بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية.

يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 ، تستمر الأجواء شديدة الحرارة والجافة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بنحو 7 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء 23يوليو 2025، فتستمر الأجواء الحارة دون تغيير يُذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من المعدلات العامة بنحو 5 إلى 6 درجات.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصا خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرا.

كما دعت إلى تجنب إشعال النار في المناطق ذات الأعشاب الجافة، والالتزام بتعليمات سلطة الإطفاء والإنقاذ للحفاظ على السلامة العامة.