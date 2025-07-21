الصحة : ارتفاع وفيات المجاعة الى 18 حالة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة ، الليلة الماضية ارتفاع أعداد حالات الوفيات بسبب المجاعة الى 18 حالة وفاة خلال 24 ساعة .

وكانت وزارة الصحة أشارت الى ان أعداد وفيات المجاعة منذ بداية الحرب على غزة بلغ 86 وفاة (76 طفلًا و10 بالغين) بسبب الجوع وسوء التغذية.

واعتبرت وفيات المجاعة بالمجزرة الصامتة، محملةً الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية.

وطالبت بفتح المعابر فورًا لإدخال الغذاء والدواء.

ويشار الى ان أعداد الوفيات في قطاع غزة جراء المجاعة مرشح للزيادة وخاصة بعد ان أمتلئت مشافى القطاع بالأمس بعدد كبير من المواطنين ممن فقدوا طاقتهم ، ووعيهم نتيجة نقص الغذاء جراء منع الاحتلال منع دخول الطعام للقطاع منذ أكثر من 3 شهور .