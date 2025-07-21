جماعة الإخوان المسلمين تدعو إلى نفير عام وعمل عاجل لإنقاذ غزة

فلسطين اليوم

دعت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأحد، إلى نفير عام، وعمل عاجل لإنقاذ غزة.

واعتبرت الجماعة أن"الواجب في أعناق الجميع، الآن، ألا يتركوا أهل غزة يواجهون آلة التجويع، والموت، وحدهم"، مطالبةً الرأي العام بالتحرك.

وقالت الجماعة، متوجّهة إلى قادة "دول الطوق"، إن "التمادي الصهيوني ما كان ليحدث لولا هذا الخذلان المشين، والغلق المحكم للمعابر والحدود"، محمّلةً إياهم " الوزر الأعظم في هذا الخذلان"، ومعتبرةً أنهم "المعنيون أولاً بإغاثة أهل غزة، وكسر الحصار الظالم المفروض عليهم".

كما طالب الإخوان المسلمون تلك الدول بفتح المعابر فوراً، ورفع كل الحواجز أمام تدفق المساعدات الإنسانية، و"نصرة أهل غزة بكل وسائل الدعم الممكنة؛ سياسياً، وعسكرياً، واقتصادياً، وإعلامياً".