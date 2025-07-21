السيد الحوثي: التنصل من المسؤولية تجاه غزة خطر على الأمة.. وموقف اليمن ثابت في نصرتها

فلسطين اليوم

أكّد قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، أنّ الأمة تشاهد حجم المأساة والمظلومية في قطاع غزة، محذراً من أنّ التنصل من المسؤولية خطر على الأمة.

وحذّر السيد الحوثي أيضاً من أنّ تفرّج الأمة وتنصّلها من المسؤولية تجاه غزة "يشكّل خطورة بالغة عليها وتؤاخذ عليه في الدنيا والآخرة".

وذكر، في كلمة اليوم الأحد، أنّ الكثير من أهالي غزة في حالة جوع شديد ومأساة رهيبة، بينما " مئات الملايين من العرب ومليارا مسلم يتفرجون".

وبشأن اليمن، شدّد السيد الحوثي على الموقف الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني، و"ماضون في التحرك ضد الطغيان الأميركي والإسرائيلي".

وأضاف أنّ الشعب اليمني سيواصل مساره في التحرك الفاعل والجاد في كل المجالات في العمليات العسكرية وفي الأنشطة الشعبية وفي التعبئة.