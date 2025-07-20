سرايا القدس" تدمر 3 دبابات إسرائيلية بالشجاعية

فلسطين اليوم

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، عن تمكن مجاهديها من استهداف 3 دبابات إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بالاشتراك مع كتائب الشهيد عز الدين القسام.

وقالت "سرايا القدس"، في منشور عبر صفحتها على "تليغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تمكنهم بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركفاه" في كمين محكم جرى تنفيذه بعبوتي "ثاقب وشواظ" وقذيفة "تاندوم" في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة بتاريخ 07-07-2025م".

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.