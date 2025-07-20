الغذاء العالمي: 25 شاحنة مساعدات دخلت الى شمال غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي أن 25 شاحنة مساعدات تابعة له عبرت معبر زيكيم اليوم باتجاه شمال قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية لإيصال الإغاثة للمناطق المتضررة.

وذكر البرنامج أن القافلة واجهت حشودًا كبيرة من المدنيين الذين تجمهروا في محاولة للحصول على المساعدات، نظرًا للأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

وأضاف أن تقارير وردت عن تعرض الحشود لإطلاق نار، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى ووقوع إصابات في صفوف المدنيين، دون تقديم تفاصيل دقيقة عن عدد الضحايا.

ودعا البرنامج جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين مرور آمن للمساعدات الغذائية، خاصة في ظل تفاقم المجاعة في القطاع.