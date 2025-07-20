منظمة الهجرة العالمية: أكثر من 86% من قطاع غزة مناطق نزوح أو عسكرية

فلسطين اليوم- وكالات

أعلنت منظمة الهجرة العالمية أن أكثر من 86% من مساحة قطاع غزة أصبحت خاضعة لأوامر نزوح أو مناطق عسكرية مغلقة، مما يزيد من معاناة السكان ويضيق الخناق على المدنيين.

وأشارت المنظمة إلى أن رقعة المناطق التي تشملها أوامر الإخلاء والتصنيف كمناطق عسكرية تتسع بشكل متسارع منذ انهيار وقف إطلاق النار، ما يجبر آلاف العائلات على النزوح مرارًا نحو مناطق أكثر اكتظاظًا وخطرًا.

وأكدت أن العائلات لم تعد تجد مكانًا آمنًا في القطاع، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وغياب الممرات الآمنة والملاجئ المناسبة.