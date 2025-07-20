وزارة الصحة في غزة: 18 وفاة جديدة بسبب الجوع خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة نتيجة الجوع وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل على القطاع ومنع إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية.

وأكدت الوزارة أن أعداد الضحايا بسبب المجاعة في تصاعد مستمر، محذرة من كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والمرضى وكبار السن، في ظل عجز المنظومة الصحية وانهيار كافة الخدمات الأساسية.

وجددت وزارة الصحة دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف سياسة التجويع، وفتح المعابر أمام المساعدات الغذائية والطبية لإنقاذ من تبقى من الأرواح.