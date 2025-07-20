الأونروا: الاحتلال يمنع إدخال المساعدات ويعمّق الكارثة الإنسانية في غزة

فلسطين اليوم- غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بشكل غير مسبوق.

وأشارت الوكالة إلى أن القطاع بحاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، وتجاوز آثار الأزمة الراهنة التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني.