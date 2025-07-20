الفصائل الفلسطينية: استمرار نهج العدو قد يُؤثر سلباً على المسار التفاوضي

فلسطين اليوم- غزة

حملت الفصائل الفلسطينية، اليوم، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته كامل المسؤولية عن استمرار سياسات الإبادة الجماعية وحرب التجويع الممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وفي بيان مشترك، وصفت الفصائل ما يجري في القطاع بأنه "جريمة منظمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف"، مؤكدة أن ما يقوم به الاحتلال يرقى إلى جرائم حرب متكاملة الأركان.

كما حملت الفصائل الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة بوصفها شريكة في العدوان عبر دعمها السياسي والعسكري لحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن هذا الدعم أسهم في تقويض فرص التهدئة وإفشال مسار التفاوض.