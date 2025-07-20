مستشفى شهداء الأقصى يحذر من توقف وشيك بسبب نفاد الوقود

فلسطين اليوم- غزة

أطلقت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة، تحذيرًا عاجلًا من توقف وشيك عن العمل خلال الساعات المقبلة نتيجة النفاد الكامل للوقود، في ظل عدم دخول أي كميات خلال الأيام الماضية.

وأكدت إدارة المستشفى أن توقف المولدات الكهربائية سيُعرّض حياة مئات المرضى للخطر، لا سيما الأطفال الخُدّج، ومرضى العناية المركزة والغسيل الكلوي، إضافة إلى الحالات في الأقسام الحرجة، مشيرة إلى أن ذلك يهدد بانهيار الخدمات الصحية لنحو نصف مليون مواطن في المحافظة الوسطى.

ودعا المستشفى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية إلى التحرك العاجل لتوفير الوقود اللازم، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في ظل الانهيار المتسارع للمنظومة الطبية في قطاع غزة.