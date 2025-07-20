مفتي اليمن: صمت علماء الأمة عن مجازر غزة خيانة لله ورسوله

فلسطين اليوم- وكالات

قال مفتي الديار اليمنية، العلامة شمس الدين شرف الدين، إن العلماء الذين يصمتون تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان وجرائم متواصلة، "هم ممن خانوا الله ورسوله".

وأكد شرف الدين في تصريح له أن واجب العلماء في هذه المرحلة التاريخية يتمثل في نصرة المظلومين ورفع الصوت في وجه الظالمين، مشددًا على أن صمتهم يُعد تواطؤًا مرفوضًا وخيانة للأمانة الدينية والأخلاقية.

وشدد على أن واجب العلماء في هذه المرحلة التاريخية يتمثل في نصرة المظلومين ورفع الصوت في وجه الظالمين، مشددًا على أن صمتهم يُعد تواطؤًا مرفوضًا وخيانة للأمانة الدينية والأخلاقية.