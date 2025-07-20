الصحة بغزة تطلق نداءً عاجلا: المجاعة تحصد أرواح الأبرياء

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا المجاعة إلى 86 وفاة، بينهم 76 طفلًا و10 بالغين، جراء الجوع وسوء التغذية الناتج عن الحصار الخانق على القطاع.

وأكدت الوزارة أن ما يحدث هو مجزرة صامتة يتعرض لها المدنيون، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، إلى جانب المجتمع الدولي بسبب صمته وتقاعسه.

الوزارة طالبت بفتح المعابر بشكل فوري وعاجل لإدخال الغذاء والدواء، وإنقاذ مئات الآلاف من الأرواح المهددة بالموت جوعًا.