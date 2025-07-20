نتنياهو يتعرض لوعكة صحية جراء تناوله طعام فاسد

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أن الأخير تعرض لوعكة صحية خلال ساعات الليل، تبيّن لاحقًا أنها ناجمة عن التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد.

وأفاد البيان أن نتنياهو خضع لفحص طبي في منزله أجراه مدير قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم، وأظهرت النتائج أنه يعاني من الجفاف، ويتلقى حاليًا علاجًا وريدياً لتعويض السوائل.

ووفق التوصيات الطبية، سيبقى نتنياهو في منزله للراحة لمدة ثلاثة أيام، مع تأكيد المكتب أنه سيواصل إدارة شؤون الدولة عن بُعد خلال هذه الفترة.