كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان 3 دبابات "مركافا" بالشجاعية

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها بالتنسيق مع مجاهدي سرايا القدس، تمكنوا من استهداف ثلاث دبابات "ميركافا" إسرائيلية، في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضحت الكتائب أن الاستهداف تم باستخدام عبوتي "شواظ" و"ثاقب"، إضافة إلى قذيفة "تاندوم"، وذلك ضمن عملياتها المتواصلة في التصدي للاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع.

وأكدت القسام أن مجاهديها عادوا من خطوط الاشتباك بسلام بعد تنفيذ العملية، مشيرة إلى أن الهجوم نُفذ بتاريخ 07-07-2025.