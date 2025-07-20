بينهم عشرات المجوعين.. الصحة بغزة تنشر حصيلة الشهداء خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم- غزة

أفادت وزارة الصحة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 130 شهيدًا، بينهم شهيدان جرى انتشالهما من تحت الركام، إضافة إلى 495 إصابة جديدة.

- وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل العجز الكامل لطواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف الكثيف ونقص الإمكانات.

- وارتفعت بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 58,895 شهيدًا و140,980 إصابة، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

- ومنذ 18 مارس 2025، تم تسجيل 8,066 شهيدًا و28,939 إصابة ضمن الموجة الحالية من التصعيد.

ضمن شهداء "لقمة العيش":

كما وثّقت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية استشهاد 31 مواطنًا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، إضافة إلى أكثر من 107 إصابات، لترتفع حصيلة هذا الملف إلى 922 شهيدًا وأكثر من 5,861 مصابًا.

وتجدد وزارة الصحة مناشدتها للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية.