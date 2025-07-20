الاعلام الحكومي: غزة تتجه نحو كارثة إنسانية  غير مسبوقة

فلسطين اليوم

أكد المكتب الاعلامي الحكومي اليوم الأحد 20 يوليو 2025 ان غزة تتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة مع تواصل الإبادة بالقتل والتجويع الجماعي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان بينهم 1.1 مليون طفل في قطاع غزة.

وحذر المكتب الاعلامي بالقول : نحن على أعتاب مرحلة الموت الجماعي بسبب إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" لجميع المعابر منذ أكثر من 140 يوماً، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وحليب الأطفال والوقود، وتشديد الحصار بشكل كامل، ونفاد الغذاء والدواء واستمرار سياسة التجويع.

وشدد على ان العالم يتفرج على ذبح غزة وقتلها بالتجويع والإبادة دون أن يُحرّك ساكناً ، تابع :نحن أمام أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث".