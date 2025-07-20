بالفيديو مجزرة مروعة ..أكثر من 34 شهيداً و60 اصابة من طالبي المساعدات في زيكيم شمال القطاع

فلسطين اليوم

ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلية اليوم الأحد 20 يوليو 2025 مجزرة بحق المجوعين من قطاع غزة ، حيث ارتقي أكثر من 34 شهيداً و60 إصابة من منتظري المساعدات في زيكيم شمال القطاع.

وكان مجمع المجمع الشفاء الطبي بغزة أطلق نداء استغاثة قال فيه ان الوضع كارثي جراء العدد المهول للشهداء والإصابات من طالبي المساعدات.

وبين مجمع الشفاء ان عدد كبير من الشهداء والاصابات من طالبي المساعدات، وحتى الآن لم تتوقف سيارات الاسعاف وسيارات المواطنين من نقل الشهداء والاصابات من منطقة شمال غرب غزة.

واشارت الى حالات إغماء من المواطنين تصل بأعداد كبيرة و كذالك الكوادر الطبية بسبب سوء التغذية.

اسماء بعض شهداء المجزرة بحق منتظري المساعدات في منطقة شمال غربي مدينة غزة:

- حسن حسين ابو دان

ـ فادي سليمان طوطح

ـ مصلح محمد مصلح عبد ربه

ـ إسماعيل سامح البسوس

ـ يوسف عاهد ابو يوسف

ـ محمد جهاد العفيفي

ـ تامر تيسير شحيبر

ـ محمد عوني علوا

ـ مازن علي ابراهيم طافش

ـ رائد وائل محمد طه