مفوض العشائر بغزة : توقف برنامج الغذاء العالمي عن توزيع المساعدات يجعله متواطئا مع الاحتلال

فلسطين اليوم

قال المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة عاكف المصري اليوم الأحد 20 يوليو 2025 ان توقف برنامج الغذاء العالمي عن توزيع المساعدات يجعله متواطئا وشريكا مع الاحتلال في جريمة المجاعة.

وقال المصري ان البرنامج رفض كل المحاولات والمساعي التي عرضت عليه لتأمين المساعدات التي يتخذ السطو عليها مبررا وذريعة في توقيف توزيعها.

وبين ان الخطاب الإعلامي للبرنامج الذي حمّل شعبنا مسؤولية الفوضى وقف صامتا تجاه مسؤولية الاحتلال الرئيسية في التجويع؛ ما يجعله خطابا ازدواجيًا يبرأ الجلاد ويتهم الضحية.

وأوضح إن طريقة توزيع الغذاء العالمي دفع باستشهاد عدد كبير من أبناء شعبنا ما يجعله في مصاف الشركة الأمريكية الإسرائيلية.

وبين ان الوعود الأوروبية الواهية وأداء برنامج الغذاء العالمي يجعل من المؤسسات الأممية والدولية والأوروبية شريكا رئيسيا في تجويع شعبنا.